Manchester United, spogliatoio unito sulla permanenza di Maguire: nessuno vuole perderlo

Secondo quanto riportato dal Sun, lo spogliatoio del Manchester United avrebbe espresso chiaramente la propria posizione sul futuro di Harry Maguire. I compagni di squadra spingono affinché l'esperto difensore centrale rimanga nel club e firmi un nuovo contratto, prolungando la sua permanenza a Old Trafford oltre la scadenza del 2026.

I calciatori dei Red Devils sarebbero "uniti nel sostenere" la permanenza dell'inglese, di cui apprezzano enormemente il contributo sia dentro che fuori dal campo. In particolare, viene dato grande valore al suo ruolo di mentore per i difensori più giovani della rosa, un compito che Maguire svolge con autorità e carisma nonostante le pressioni esterne.

Il trentaduenne ha vissuto anni turbolenti a Manchester fin dal suo trasferimento record da 80 milioni di sterline nel 2019, cifra che rimane tuttora la più alta mai pagata per un difensore. Tuttavia, nelle ultime stagioni Maguire è stato protagonista di una vera rinascita, guidando la difesa con l'esempio e segnando gol pesantissimi, come quello contro il Lione nei quarti di Europa League dello scorso anno o la rete decisiva ad Anfield contro il Liverpool in questa stagione.