Voci dall'Inghilterra: le big di Serie A piombano su Maguire, in scadenza con il Man United

Il mercato dei centrali si muove anche guardando oltre la Serie A. Le italiane potrebbe fare un pensierino a Harry Maguire, profilo esperto e in uscita contrattuale dal Manchester United nel giugno 2026. A rilanciare l’indiscrezione è TeamTalk, che inserisce gli azzurri in un gruppo di club interessati al difensore inglese.

Napoli, Inter, Fiorentina e Milan avrebbero sondato il terreno, con i rossoneri che, secondo la stessa fonte, avrebbero già avviato contatti preliminari. Un quadro che rende la corsa tutt’altro che semplice, considerando la folta concorrenza internazionale.

In questo scenario, la pista oggi più calda porta però al West Ham, indicato come il club in pole position per assicurarsi Maguire a parametro zero. Resta sullo sfondo anche l’opzione continuità: dall’entourage del giocatore filtrano “segnali positivi” su un possibile rinnovo con lo United, seppur a condizioni economiche riviste al ribasso.

La priorità del centrale, infatti, sarebbe rimanere a Manchester. Per il Napoli, dunque, si tratta di monitorare l’evoluzione e valutare tempi e margini: l’idea c’è, ma la partita è ancora lunga e tutta da giocare.