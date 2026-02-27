Man United, Maguire in scadenza ma Carrick vuole tenerlo: "Spero in altre stagioni con lui"

Il futuro di Harry Maguire resta un tema aperto in casa Manchester United, ma le parole dell’allenatore Michael Carrick spostano l’attenzione sul presente. Interpellato sulla situazione contrattuale del difensore, in scadenza a fine stagione, il tecnico ha sottolineato la fiducia nelle qualità e nel percorso del centrale inglese.

Dopo essere stato privato della fascia di capitano da Erik ten Hag, Maguire ha attraversato fasi complicate, alternando momenti di difficoltà a periodi di rilancio. Oggi, però, sotto la gestione Carrick, il trentaduenne sembra aver ritrovato continuità e rendimento. “Harry è un personaggio impressionante”, ha spiegato l’allenatore. “Ha già avuto una grande carriera e spero davvero che ce ne siano ancora molte di stagioni davanti a lui”.

Carrick ha poi rimarcato il valore umano e professionale del giocatore: “Il percorso che ha fatto qui, le esperienze vissute allo United e anche con l’Inghilterra raccontano perfettamente chi è”. Un attestato di stima che, al di là dei nodi contrattuali, certifica come Maguire stia vivendo uno dei suoi momenti migliori a Manchester, con la sensazione che il capitolo non sia ancora vicino alla parola fine.