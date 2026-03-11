Hart distrugge Tudor: "Perché sostituire Kinsky? E' successo anche a Buffon e Neuer..."

La pesante sconfitta del Tottenham contro l’Atletico Madrid in Champions League continua a far discutere, soprattutto per la gestione del giovane portiere Antonin Kinsky. Il debutto europeo del 22enne ceco si è trasformato in una serata complicatissima: due errori nei primi minuti hanno contribuito al rapido 3-0 con cui i Colchoneros hanno indirizzato la partita già nel primo quarto d’ora.

Di fronte alla situazione, Igor Tudor ha deciso di intervenire immediatamente sostituendo Kinský con Guglielmo Vicario nel tentativo di arginare il passivo. Una scelta che ha acceso il dibattito, soprattutto per le modalità con cui è stata gestita.

Tra le voci più critiche c’è stata quella di Joe Hart. L’ex portiere del Torino e della nazionale inglese, intervenuto negli studi di TNT Sports, ha espresso forti perplessità sull’atteggiamento dell’allenatore degli Spurs. “Per arrivare a questo livello un errore non può cambiarti la carriera. È stato un errore tecnico”, ha spiegato Hart. “Ma sostituirlo in quella situazione, dopo avergli dato fiducia all’inizio, è difficile da capire. È un ragazzo di 22 anni e non ha fatto nulla per danneggiare il Tottenham”.

Secondo l’ex portiere, la gestione emotiva del momento è stata determinante: “Tutti i portieri hanno serate così. È successo a Buffon, Neuer, Schmeichel. Fa parte del ruolo”. Il punto centrale, però, per Hart resta un altro: “Puoi sbagliare, ma devi essere trattato come un essere umano”.