Stampa inglese dura su Tudor: "Da quando è al Tottenham ha sbagliato ogni decisione"

La crisi del Tottenham si aggrava dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che ha acceso forti polemiche attorno alla gestione di Igor Tudor, già al centro delle critiche per le scelte compiute durante la partita.

A far discutere in particolare è stata la decisione di schierare il giovane Antonín Kinský tra i pali al posto di Guglielmo Vicario. Il portiere ceco, al debutto nella competizione, ha vissuto un inizio da incubo: due errori evidenti hanno contribuito al 3-0 dei Colchoneros nei primi quindici minuti. Dopo appena 17 minuti di gioco Tudor ha scelto di sostituirlo, provando a rimediare con l’ingresso di Vicario.

Secondo il Telegraph, però, il problema non si limita agli errori individuali. Il quotidiano britannico punta il dito contro la gestione complessiva della squadra: “Ogni decisione presa da Tudor nelle sue quattro partite in panchina non ha funzionato. Sono arrivate quattro sconfitte sempre più demoralizzanti e disorganizzate”.

Il bilancio è pesantissimo: sei sconfitte consecutive per il club, una serie negativa mai registrata nella storia degli Spurs. Nel mirino anche l’atteggiamento del tecnico al momento della sostituzione di Kinský: “Quando è uscito non lo ha nemmeno guardato, né consolato o spiegato la scelta”.

La domanda che ora circola nell’ambiente londinese è inevitabile: Tudor può davvero restare in panchina per la prossima sfida di Premier League contro il Liverpool? Secondo il quotidiano inglese, qualsiasi analisi razionale porterebbe a una sola conclusione: difficilmente.