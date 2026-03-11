Disastro Tottenham, Tudor ammette: "Mettere Kinsky e non Vicario mia decisione sbagliata"

La gestione dei portieri da parte di Igor Tudor continua a far discutere dopo l’ultima sconfitta del Tottenham, ieri sera in Champions League contro l'Atletico Madrid. Il tecnico croato aveva deciso di schierare Kinsky al posto di Vicario, ma la scelta si è rivelata particolarmente complicata: il secondo portiere ha incassato tre gol nel giro di un quarto d’ora, commettendo anche due errori evidenti che hanno indirizzato negativamente la gara.

Al termine della partita Tudor ha commentato l’episodio ai microfoni di TNT Sports, assumendosi la responsabilità della decisione. “Ripensandoci, è stata la decisione sbagliata. Prima della partita, però, sembrava quella giusta. La squadra stava cambiando competizione e pensavo fosse il momento opportuno per farlo”.

Il tecnico ha poi sottolineato quanto la partita sia stata difficile da interpretare. “Ci sono state tre situazioni molto strane che ci hanno ucciso. È stata una gara davvero particolare”. Tudor ha voluto anche rivolgere un messaggio ai tifosi degli Spurs: “Ci scusiamo con i nostri sostenitori. È un momento complicato”.

Nonostante le critiche, l’allenatore invita l’ambiente a mantenere la calma e a concentrarsi sul lavoro quotidiano. “Dobbiamo continuare a lavorare e parlare meno. È difficile spiegare quello che è successo. In quindici anni di carriera non mi era mai capitata una cosa del genere”.