Il Bodo/Glimt si è preparato per San Siro: nei giorni scorsi i norvegesi erano in ritiro a Marbella

Il Bodo/Glimt domani proverà a rincorrere il sogno di qualificarsi per la prima volta agli ottavi di Champions League, con il compito di difendere il doppio vantaggio accumulato nei confronti dell'Inter dopo la sfida d'andata, giocata nel sempre insidioso campo di Bodo, dalle parti del Circolo Polare Artico.

Un rettangolo verde sul quale i norvegesi riescono sempre, o quasi, a sfruttare le condizioni di norma sfavorevoli per il gioco (un gran freddo e un manto sintetico ad hoc) mettendole a proprio favore. Un po' come avvenuto nei 90 minuti del playoff d'andata contro l'Inter. Il ritorno però si gioca al Meazza di San Siro e il contesto e le condizioni saranno profondamente differenti per il Bodo.

Stavolta sarà la squadra di Knutsen, di fatto, a doversi adattare al contesto e per farlo il club norvegese si è mosso in anticipo, provando a entrare nel giusto clima con qualche giorno di vantaggio, sfruttando anche il fatto che il campionato del loro paese sia ancora fermo. Nei giorni scorsi infatti il Bodo/Glimt è stato in ritiro a Marbella, località piuttosto calda nei paraggi di Malaga, dove di fatto hanno avuto l'occasione di acclimatarsi. Se questo basterà per farcela, non è dato a sapersi, ma di certo c'è che al Bodo non hanno lasciato nulla al caso, per arrivare all'impresa.