Il Bologna risponde sempre di tap-in: Odgaard purga la Lazio, arriva subito l'1-1
TUTTO mercato WEB
Arriva il pareggio istantaneo all'Olimpico. Leggerezza tremenda di Nuno Tavares a sinistra, Zortea svicola agilmente con un tunnel in area di rigore: Provedel riesce a disinnescare il destro piazzato del terzino del Bologna, ma Odgaard ben appostato a due passi dalla porta è riuscito a spingere in rete l'1-1 appena un minuto dopo il gol di Isaksen. Tutto da rifare per la Lazio.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile