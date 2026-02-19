Il Bologna trionfa a Bergen e torna a vincere 2 partite di fila: non succedeva da novembre

Forse è troppo presto per dire se il Bologna si sia ripreso o meno, ma un segnale arriva sicuramente da Bergen, dove la squadra di Vincenzo Italiano si è imposta 1-0 sul Brann nell'andata dei playoff di Europa League. I rossoblù tornano così a vincere 2 partite consecutive dopo quasi 3 mesi, a testimonianza di quanto abbiano sofferto nell'ultimo periodo.

Il 9 novembre infatti era arrivato il successo per 2-0 in casa contro il Napoli, seguito il 22 dal 3-0 in trasferta a Udine e dal 4-1 contro il Salisburgo il 27. Da lì in poi tante sconfitte e tante difficoltà, ma la speranza per i felsinei è che adesso siano arrivati alla fine del tunnel. La luce sono tornati a vederla, adesso bisognerà capire se i progressi verranno confermati nelle prossime gare.

L'analisi del match passa attraverso anche la solidità difensiva, visto che è la seconda sfida senza subire gol nella competizione. In campo europeo agli emiliani era successo solamente tra agosto e novembre '98, quando sfidarono Ruch Chorzow, Sporting e Slavia Praga. Italiano si è anche lamentato delle condizioni del campo dei norvegesi, però si è presentato sorridente alle interviste, grazie al risultato, che gli permette di dormire tranquillo in vista del ritorno al Dall'Ara.