Lecce, tre ko per stato febbrile. In serata tornano Banda e Gaspar

Ultimo allenamento del 2025 per il Lecce, impegnato questo pomeriggio al Centro Sportivo di Martignano. Früchtl e Morente hanno svolto un lavoro personalizzato, terapie per Berisha. A riposo Pierret, Sala e Veiga per uno stato febbrile.

Assente Coulibaly impegnato in Coppa d’Africa mentre Banda e Gaspar rientreranno in serata a Lecce. Il lavoro in vista della gara con la Juventus, 18ª giornata della Serie A Enilive, proseguirà domani pomeriggio a Martignano.