Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torna la luce sul fuorigioco? Marelli ricorda: "Fu eliminata per aiutare lo spettacolo"

Torna la luce sul fuorigioco? Marelli ricorda: "Fu eliminata per aiutare lo spettacolo"TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 17:38Serie A
Ivan Cardia

La FIFA è pronta a reintrodurre il concetto di luce per valutare il fuorigioco. Una novità anticipata da Gianni Infantino di recente e che, ricorda Luca Marelli con un post sul proprio profilo Facebook, in realtà sarebbe un ritorno al passato: “Se Infantino, in un'intervista, afferma che ‘stanno pensando di cambiare la regola del fuorigioco’, significa che hanno già deciso. Perciò, fin dal prossimo Mondiale, è molto probabile che verrà reintrodotto il concetto di ‘luce’ per la valutazione del fuorigioco.

Cosa cambia? In primo luogo dobbiamo ricordare che il concetto di luce esisteva già e fino alla stagione 2004/2005. Perché venne eliminata? Pensate un po': per favorire il gioco, per consentire che le squadre fossero più corte e per implementare le giocate in profondità. Oltre a ciò perché era impossibile da valutare in campo, dato che un conto è vedere una parte di corpo oltre la linea del penultimo difendente, altro avere certezze che oltre il penultimo difendente ci siano tutte le parti del corpo validamente utilizzabili per giocare il pallone (perciò tutta la figura tranne le braccia). Chiedere agli assistenti per conferme (o smentite, ovviamente).

Oggi c'è il SAOT perciò sarà molto semplice valutare se un calciatore si trovi oltre il penultimo difendente. Ma c'è un piccolissimo problema: il SAOT ‘copre’ sì e no l'1% delle partite giocate, il 99% delle gare (in Italia, ad oggi, dalla Serie B in giù) rischia di essere un autentico caos. Di nuovo.

Naturalmente, per capire le conseguenze di una modifica così strutturalmente impattante, bisognerà vederla applicata ma ho il fondato timore che gli allenatori tenderanno a coprirsi molto di più, con difensori che si proporranno molto più raramente in attacco (esattamente come in passato). Squadre più lunghe = più spettacolo? Vedremo. Non sono mai contro le modifiche senza averle viste applicate ma ho mille dubbi. Si risolve il problema del ‘gol annullato per un'alluce oltre il penultimo’? No. Perché ci saranno reti annullate per un tacchetto in linea con il penultimo difendente.Le polemiche verranno spostate mezzo metro più avanti.

Sono invece perfettamente d'accordo con le altre ipotesi più volte accennate (da Infantino e, soprattutto, da Collina che ha un enorme ‘potere dissuasivo’ in seno all'IFAB). Bene costringere un calciatore che resta a terra a rimanere fuori dal terreno di gioco per due minuti (con l'eccezione di un calciatore che ha subito un'infrazione dal giocatore ammonito per quel fallo), molto bene limitare il tempo a disposizione per effettuare rimesse laterali e calci di rinvio (non rimesse dal fondo: calci di rinvio). Per quanto concerne il VAR che, a detta di Infantino, diventerà più tecnologico, non ho la minima idea di cosa intenda. Francamente fatico ad immaginare innovazioni rispetto a quanto abbiamo a disposizione oggi, l'unico implemento reale che mi può sovvenire è l'aumento del numero delle telecamere. Anche in questo caso, non ci resta che attendere delucidazioni. Ai posteri l'ardua sentenza”.

Articoli correlati
Polemiche sul gol di Davis? Marelli: "Tocco col braccio. Immediatezza? Restano dubbi"... Polemiche sul gol di Davis? Marelli: "Tocco col braccio. Immediatezza? Restano dubbi"
Leali espulso al 3' di Genoa-Atalanta, Marelli: "Chiaro Dogso, contatto netto" Leali espulso al 3' di Genoa-Atalanta, Marelli: "Chiaro Dogso, contatto netto"
Lazio-Cremonese, lunga analisi di Marelli: "Stavolta poteva finire 11 vs 9, ma per... Lazio-Cremonese, lunga analisi di Marelli: "Stavolta poteva finire 11 vs 9, ma per la Lazio"
Altre notizie Serie A
Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A TMW RadioIl parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Atalanta, i Percassi al decimo utile consecutivo. Oltre 200 milioni di utile negli... Focus TMWAtalanta, i Percassi al decimo utile consecutivo. Oltre 200 milioni di utile negli anni
Torna la luce sul fuorigioco? Marelli ricorda: "Fu eliminata per aiutare lo spettacolo"... Torna la luce sul fuorigioco? Marelli ricorda: "Fu eliminata per aiutare lo spettacolo"
Il Bologna di Saputo funziona, ma solo negli ultimi tre anni: spesi 200 milioni Focus TMWIl Bologna di Saputo funziona, ma solo negli ultimi tre anni: spesi 200 milioni
Woyo Coulibaly, possibile risoluzione anticipata del prestito. Il Sassuolo si muove... TMWWoyo Coulibaly, possibile risoluzione anticipata del prestito. Il Sassuolo si muove
Pallavicino duro con la Fiorentina: "Situazione disperata, l'epoca di Commisso al... Pallavicino duro con la Fiorentina: "Situazione disperata, l'epoca di Commisso al termine"
Torino, Cairo ha speso 87 milioni in 20 anni. E ora è "disponibilissimo" a vendere... Focus TMWTorino, Cairo ha speso 87 milioni in 20 anni. E ora è "disponibilissimo" a vendere
Serie A, le tre squadre migliori del 2025 secondo gli ospiti TMW RadioSerie A, le tre squadre migliori del 2025 secondo gli ospiti
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
2 Juventus, la cessione di Miretti per finanziare un colpo in mezzo: spunta Samardzic
3 Juventus, spunta Nkunku per l'attacco. Si parla di uno scambio con Gatti, pallino di Allegri
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre
5 L'Inter rifonda: via tutti i senatori inzaghiani, dentro Palestra, un difensore e un big in mezzo
Ora in radio
Repliche 16:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter s'è mossa per Tarik Muharemovic: perché nell'incastro può rientrare Frattesi
Immagine top news n.1 Roberto Carlos operato d'urgenza in Brasile per un malfunzionamento al cuore: "Sto bene"
Immagine top news n.2 Modric: "Pensavo di chiudere col Real Madrid, ma il Milan c'è da sempre. Scudetto? Possibile"
Immagine top news n.3 Lucca può lasciare Napoli a gennaio? Manna: "Scenari aperti". Ma esclude lo scambio con Dovbyk
Immagine top news n.4 Pazza idea di un ritorno all'Inter per Cancelo. In prestito, se l'Al Hilal partecipa all'ingaggio
Immagine top news n.5 Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic. Magari interessa pure alla Juve..."
Immagine top news n.6 Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"
Immagine top news n.7 Fenerbahce all’assalto di Nkunku, Allegri spinge per Maignan. Leao in dubbio per il Cagliari
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.2 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.3 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.4 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, le tre squadre migliori del 2025 secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Empoli, Asmussen un predestinato. Ci sono richieste ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, i Percassi al decimo utile consecutivo. Oltre 200 milioni di utile negli anni
Immagine news Serie A n.3 Torna la luce sul fuorigioco? Marelli ricorda: "Fu eliminata per aiutare lo spettacolo"
Immagine news Serie A n.4 Il Bologna di Saputo funziona, ma solo negli ultimi tre anni: spesi 200 milioni
Immagine news Serie A n.5 Woyo Coulibaly, possibile risoluzione anticipata del prestito. Il Sassuolo si muove
Immagine news Serie A n.6 Pallavicino duro con la Fiorentina: "Situazione disperata, l'epoca di Commisso al termine"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, caccia a un portiere: ipotesi Martinelli della Fiorentina per sostituire Coucke
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, ipotesi Mantova per Ioannou non è d'attualità
Immagine news Serie B n.3 Spezia, pressing per l'esterno Adamo del Cesena. Il giocatore apre al trasferimento
Immagine news Serie B n.4 Dal sogno Tramoni a Pierini, il Palermo sfoglia la margherita per il dopo Brunori
Immagine news Serie B n.5 Pescara, a Campo di Giove il ritiro dei prossimi 5 anni. Sebastiani: "Territori molto efficienti"
Immagine news Serie B n.6 Lo Spezia apre per il prestito secco di Cistana al Bari: ora palla al difensore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Immagine news Serie C n.2 Crotone, in vista del Benevento si rivede Berra: ma sarà valutato nei prossimi giorni
Immagine news Serie C n.3 Arezzo e Salernitana completano lo scambio Arena-Coppolaro. I due si allenano coi nuovi compagni
Immagine news Serie C n.4 Catania, non solo Miceli per la difesa. Piace Solcia del Sorrento, ma il club vuole trattenerlo
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, spunta il nome di Galuppini per l'attacco. È in uscita dal Mantova
Immagine news Serie C n.6 Benevento, occhi su Celia del Cesena per la fascia. Sul giocatore c'è anche il Ravenna
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…