Torna la luce sul fuorigioco? Marelli ricorda: "Fu eliminata per aiutare lo spettacolo"

La FIFA è pronta a reintrodurre il concetto di luce per valutare il fuorigioco. Una novità anticipata da Gianni Infantino di recente e che, ricorda Luca Marelli con un post sul proprio profilo Facebook, in realtà sarebbe un ritorno al passato: “Se Infantino, in un'intervista, afferma che ‘stanno pensando di cambiare la regola del fuorigioco’, significa che hanno già deciso. Perciò, fin dal prossimo Mondiale, è molto probabile che verrà reintrodotto il concetto di ‘luce’ per la valutazione del fuorigioco.

Cosa cambia? In primo luogo dobbiamo ricordare che il concetto di luce esisteva già e fino alla stagione 2004/2005. Perché venne eliminata? Pensate un po': per favorire il gioco, per consentire che le squadre fossero più corte e per implementare le giocate in profondità. Oltre a ciò perché era impossibile da valutare in campo, dato che un conto è vedere una parte di corpo oltre la linea del penultimo difendente, altro avere certezze che oltre il penultimo difendente ci siano tutte le parti del corpo validamente utilizzabili per giocare il pallone (perciò tutta la figura tranne le braccia). Chiedere agli assistenti per conferme (o smentite, ovviamente).

Oggi c'è il SAOT perciò sarà molto semplice valutare se un calciatore si trovi oltre il penultimo difendente. Ma c'è un piccolissimo problema: il SAOT ‘copre’ sì e no l'1% delle partite giocate, il 99% delle gare (in Italia, ad oggi, dalla Serie B in giù) rischia di essere un autentico caos. Di nuovo.

Naturalmente, per capire le conseguenze di una modifica così strutturalmente impattante, bisognerà vederla applicata ma ho il fondato timore che gli allenatori tenderanno a coprirsi molto di più, con difensori che si proporranno molto più raramente in attacco (esattamente come in passato). Squadre più lunghe = più spettacolo? Vedremo. Non sono mai contro le modifiche senza averle viste applicate ma ho mille dubbi. Si risolve il problema del ‘gol annullato per un'alluce oltre il penultimo’? No. Perché ci saranno reti annullate per un tacchetto in linea con il penultimo difendente.Le polemiche verranno spostate mezzo metro più avanti.

Sono invece perfettamente d'accordo con le altre ipotesi più volte accennate (da Infantino e, soprattutto, da Collina che ha un enorme ‘potere dissuasivo’ in seno all'IFAB). Bene costringere un calciatore che resta a terra a rimanere fuori dal terreno di gioco per due minuti (con l'eccezione di un calciatore che ha subito un'infrazione dal giocatore ammonito per quel fallo), molto bene limitare il tempo a disposizione per effettuare rimesse laterali e calci di rinvio (non rimesse dal fondo: calci di rinvio). Per quanto concerne il VAR che, a detta di Infantino, diventerà più tecnologico, non ho la minima idea di cosa intenda. Francamente fatico ad immaginare innovazioni rispetto a quanto abbiamo a disposizione oggi, l'unico implemento reale che mi può sovvenire è l'aumento del numero delle telecamere. Anche in questo caso, non ci resta che attendere delucidazioni. Ai posteri l'ardua sentenza”.