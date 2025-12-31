Atalanta, i Percassi al decimo utile consecutivo. Oltre 200 milioni di utile negli anni
Dall'arrivo di Gian Piero Gasperini, l'Atalanta ha cambiato marcia economicamente. Perché i nerazzurri sono riusciti a passare dal -17,5 milioni tra il 2011 e il 2015 al +227 dal 2016 in poi, esattamente dall'approdo del tecnico e dalle prime cessioni di Roberto Gagliardini e Mattia Caldara rispettivamente a Inter e Juventus. Da lì in poi è cambiata la vita, con positivi clamorosi in era Covid - laddove le big erano tutte con passivi da oltre 100 milioni - e la costruzione dello stadio, più la cessione agli americani che ha portato ulteriori capitali, fino all'attuale conduzione economica: 62% alla cordata americana di Pagliuca, 38% ai Percassi - che rimangono l'azionista singolo di riferimento.
L'Atalanta è stata straordinaria e, almeno per quel che riguarda le varie società, ha lo Scudetto del bilancio. Meglio di Napoli (mercato a saldo zero) e Lazio (mercato bloccato), le uniche ad avere un positivo nel corso delle reggenze De Laurentiis e Lotito. È paradossale, non c'è che dire. L'Atalanta ha avuto un aumento di capitale di 72 milioni nel 2024 per la costruzione delle nuove infrastrutture di Zingonia. Rimane, però, una straordinaria eccezione nel panorama italiano: dieci utili consecutivi.
I dati
2011: -10,9 milioni
2012: -2.2 milioni
2013: 0 milioni
2014: -2,8 milioni
2015: -1,9 milioni
2016: 0,3 milioni
2017: 26,7 milioni
2018: 24,0 milioni
2019: 26,5 milioni
2020: 51,7 milioni
2021: 35 milioni
2022: 11 milioni
2023: 5,6 milioni
2023-24: 9,8 milioni
2024-25: 37,8 milioni
Totale: 210,3 milioni