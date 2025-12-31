Focus TMW Atalanta, i Percassi al decimo utile consecutivo. Oltre 200 milioni di utile negli anni

Dall'arrivo di Gian Piero Gasperini, l'Atalanta ha cambiato marcia economicamente. Perché i nerazzurri sono riusciti a passare dal -17,5 milioni tra il 2011 e il 2015 al +227 dal 2016 in poi, esattamente dall'approdo del tecnico e dalle prime cessioni di Roberto Gagliardini e Mattia Caldara rispettivamente a Inter e Juventus. Da lì in poi è cambiata la vita, con positivi clamorosi in era Covid - laddove le big erano tutte con passivi da oltre 100 milioni - e la costruzione dello stadio, più la cessione agli americani che ha portato ulteriori capitali, fino all'attuale conduzione economica: 62% alla cordata americana di Pagliuca, 38% ai Percassi - che rimangono l'azionista singolo di riferimento.

L'Atalanta è stata straordinaria e, almeno per quel che riguarda le varie società, ha lo Scudetto del bilancio. Meglio di Napoli (mercato a saldo zero) e Lazio (mercato bloccato), le uniche ad avere un positivo nel corso delle reggenze De Laurentiis e Lotito. È paradossale, non c'è che dire. L'Atalanta ha avuto un aumento di capitale di 72 milioni nel 2024 per la costruzione delle nuove infrastrutture di Zingonia. Rimane, però, una straordinaria eccezione nel panorama italiano: dieci utili consecutivi.

I dati

2011: -10,9 milioni

2012: -2.2 milioni

2013: 0 milioni

2014: -2,8 milioni

2015: -1,9 milioni

2016: 0,3 milioni

2017: 26,7 milioni

2018: 24,0 milioni

2019: 26,5 milioni

2020: 51,7 milioni

2021: 35 milioni

2022: 11 milioni

2023: 5,6 milioni

2023-24: 9,8 milioni

2024-25: 37,8 milioni

Totale: 210,3 milioni