Primo allenamento milanista per Fullkrug, paura per Roberto Carlos: le top news delle 18

Ultimi allenamenti dell’anno, in vista delle partite del weekend. In casa Juventus restano fortemente in dubbio per la partita con il Lecce sia Francisco Conceicao che Juan Cabal, oggi a parte. Prima seduta con i nuovi compagni, al Milan, per Niclas Fullkrug: i rossoneri riaccolgono in gruppo Leao e Gabbia, mentre Christopher Nkunku registra un fastidio alla caviglia che non dovrebbe comunque preoccupare sul lungo periodo. Da Trigoria, infine, arrivano immagini inedite di Paulo Dybala, che festeggia San Silvestro indossando i guantoni da portiere.

Grandi mosse attorno a Joao Cancelo: l’esterno portoghese, che lascerà l’Al Hilal, è stato proposto all’Inter, ma anche alla Juventus e al Barcellona. Quanto al campionato, Lele Oriali ha indicato in almeno cinque le squadre accreditate per la vittoria del campionato: “Quest'anno si è allargata la rosa: oltre a noi e Inter, ci sono Milan, Roma e Juventus, che da qui alla fine sarà una bella lotta tra queste cinque”.

Woyo Coulibaly può lasciare il Sassuolo in anticipo: pesa, dopo il caso con la nazionale maliana, il poco spazio, e le parti in queste ore stanno valutando anche la possibilità di risolvere in anticipo il prestito. Il Cagliari si muove per Nicolussi Hans Caviglia: prima offerta al Venezia per il centrocampista, che lascerà la Fiorentina in questa sessione di mercato, a meno di sorprese.

Dall’estero, arriva la grande paura per Roberto Carlos. L’ex terzino brasiliano è stato operato d’urgenza al cuore, ma ha voluto tranquillizzare tutti: “Sto bene”