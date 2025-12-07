Il Cagliari sta mettendo in apprensione la Roma. All'intervallo però è ancora 0-0

Terminato il primo tempo della partita tra Cagliari e Roma, punteggio ancora fermo sullo 0-0. Il racconto della frazione inaugurali del match.

Il Cagliari si presenta con tanti infortuni, gli uomini contati e il giovane uruguaiano Juan Rodriguez al debutto in Serie A in difesa. La Roma risponde con un assetto leggero, in cui a guidare l'attacco non ci sono né Ferguson né Dybala, ma un nove ancora più 'falso' come Baldanzi. La Roma prova a manovrare con continuità il pallone, anche se non di rado è il Cagliari a rendersi maggiormente pericoloso, grazie soprattutto a delle ripartenze fulminanti, condotte su tutti dai vari Borrelli, Folorunsho e Sebastiano Esposito. La Roma prova a sfondare fino all'intervallo ma, complice forse anche l'attacco inedito, fatica a costruire occasioni realmente pericolose. Al contrario del Cagliari, fermato in più di una circostanza dai vari Ndicka e Svilar. All'intervallo dell'Unipol Domus punteggio ancora di 0-0.

