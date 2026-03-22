Il Como fa sul serio per la Champions? Orsi: "Sì, è la squadra più incosciente d'Italia"

Il Como in campo per sfidare il Pisa. Non esistono sfide facili, questo è certo, ma la squadra di Cesc Fabregas è innegabile che abbia un'occasione non da poco. Dopo il pareggio di ieri della Juventus contro il Sassuolo infatti, i lariani possono allungare sui bianconeri portandosi a +3 sulla squadra di Spalletti, in caso di successo. Ed anche a +6 dalla Roma, che però stasera affronterà il Lecce allo stadio Olimpico.

Dagli studi di Sky Sport l'ex portiere ed allenatore Fernando Orsi ha commentato così la lotta per un posto in Champions: "Se il Como ce la può fare per davvero? Secondo me sì, è la squadra più incosciente della Serie A, vince anche gli scontri diretti come quelli contro Juventus e Roma, andare a Como è difficile per tutti. Sia Juve che Roma poi a domeniche alterne stanno facendo favori al Como. Ci possono essere degli step, ma si è visto che questa squadra è superiore allo step dell'Europa League, si è visto che questa squadra può lottare già per la Champions League".

Questo è il momento in cui ci si aspetti in cui una squadra di giovani cali, invece Fabregas sta riuscendo a fare pensare a gara dopo gara ai suoi e secondo me ce la possono fare".