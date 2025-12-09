Il confronto tra Salah e i top 10 al Mondo è impietoso. Peggio solo... Due compagni

Il rendimento medio dall'estate a oggi di Mohamed Salah, escluso dalla gara Champions di oggi contro l'Inter del suo Liverpool dopo lo sfogo contro Arne Slot, è senza ombra di dubbio il peggiore della sua storia al Liverpool. Le medie voto di Sofascore, che incrocia dati statistici per valutare le gare dei giocatori, sono tra le più basse dei top players più attesi dei grandi campionati. A ottobre, addirittura 6.4, una media complessiva di 6.67.

Che distanza da Bukayo Saka

Abbiamo utilizzato come metro di paragone i 10 giocatori più costosi come valore di mercato secondo il portale specializzato Transfermarkt e considerato la media voto Sofascore per la stagione 2025/2026. Il migliore deve esser considerato con l'asterisco, visto che Jamal Musiala ha giocato solo nel Mondiale per Club. Consideriamo così il migliore per Sofa, Bukayo Saka: 140 milioni di valutazione, ha 8.10 di media. A seguire Kylian Mbappé: valutazione di 180 milioni, ha una media di 8.04, stessa cifra di Erling Braut Haaland ma con 8.01 di media voto. Il più costoso per TM è Lamine Yamal, 200 milioni, 7.73 di media voto. E gli altri?

Peggio di Salah... Solo i compagni di squadra

Il valore di Salah è considerato tra i 40 e i 50 milioni di euro, ma la media voto è decisamente bassa. 6.6.7 dicevamo, peggio di lui solo due nuovi acquisti di una stagione per adesso disastrosa dei Reds. Si tratta di Alexander Isak, 140 milioni teorici sul cartellino e 6.50 di media voto e Florian Wirtz, 130 milioni il costo teorico e 6.55 come media voto.