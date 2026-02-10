TMW Il ct dell'Argentina U20 su Lautaro: "Non sono i gol alle big a definire il grande attaccante che è"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex vice-ct dell'Argentina ai tempi di Sabella e attuale allenatore dell'Under 20 dell'Albiceleste, Claudio Gugnali, ha parlato del rendimento di Lautaro Martinez in particolare nei big match.

Eppure c'è chi gli dice che è meno decisivo nei big match. Che ne pensa?

"Chi pensa questo sminuisce la qualità di questo enorme attaccante che è il Toro. Per me è un bomber consacrato. Alcune volte ci sono partite nelle quali contro alcune squadre è più difficile fare gol, ma di certo non perché manchi a lui la personalità, che ha fatto gol a quasi tutte le grandi squadre europee. Questo è il calcio: ci sono tante squadre che hanno subito gol da Lautaro, così come ce ne sono altre che non ne hanno subiti, ma non è questo a definire il grande attaccante che è".

Lautaro può raggiungere Meazza rimanendo a lungo all'Inter?

"È una cifra molto alta, sarà molto difficile. Però non è impossibile. Lui continuerà a giocare a livello altissimo inseguendo, partita dopo partita, l'enorme quantità di gol che ha fatto Meazza".

Che Lautaro aveva visto partire per l'Italia in quel 2018? Se lo immaginava arrivare ad essere un riferimento di questo tipo nell'Inter?

"Un giocatore ed una persona integra, tutto d'un pezzo. L'ho conosciuto da molto giovane e sapevo che mentalità che aveva e della sua forza. Ecco perché non mi stupisce vedere che tipo di importanza abbia oggi per l'Inter. I suoi valori lo guidano da sempre".