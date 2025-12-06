Il Curacao al 1° Mondiale con Advocaat: "Germania? Per noi sarà dura contro chiunque"

Germania, Ecuador, Costa D'Avorio: queste le avversarie che la matricola Curacao si troverà ad affrontare nella sua prima Coppa del Mondo della storia. Poteva andare meglio? Sicuramente sì, ma per la squadra proveniente dall'Isola sul Mar dei Caraibi deve essere chiaramente un'avventura da godere indipendentemente dal risultato.

Lo sa bene il commissario tecnico olandese, Dick Advocaat, che ai canali ufficiali della FIFA ha commentato così il sorteggio effettuato ieri: "Sì, quello che abbiamo fatto è stato incredibile; quindi, ogni partita, non importa contro quale squadra giochiamo, sarà difficile. Ma è emozionante giocare una Coppa del Mondo (FIFA). Fa bene all'isola e fa bene ai giocatori, quindi ci piacerebbe molto giocare lì.

Vediamo di seguito tutti i gironi del Mondiale.

GRUPPO A - Messico, Corea del Sud, Sud Africa più una tra Danimarca, Macedonia del Nord, Repubblica Ceca e Irlanda.

GRUPPO B - Canada, Svizzera, Qatar più una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles, Bosnia-Erzegovina.

GRUPPO C - Brasile, Marocco, Scozia, Haiti.

GRUPPO D - Stati Uniti, Australia, Paraguay più una tra Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo.

GRUPPO E - Germania, Ecuador, Costa D'Avorio, Curacao.

GRUPPO F - Paesi Bassi, Giappone, Tunisia più una tra Ucraina, Svezia, Polonia e Albania.

GRUPPO G - Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda.

GRUPPO H - Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde.

GRUPPO I - Francia, Senegal, Norvegia più una tra Bolivia, Suriname e Iraq.

GRUPPO J - Argentina, Austria, Algeria, Giordania.

GRUPPO K - Portogallo, Colombia, Uzbekistan più una tra Nuova Caledonia, Giamaica e Repubblica Democratica del Congo.

GRUPPO L - Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana.