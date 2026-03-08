Il Derby di Milano sbloccato da quello che non ti aspetti: 1-0 Milan sull'Inter con Estupinan
Al 35' si sblocca il derby della Madonnina, 1-0 del Milan sull'Inter con l'uomo forse meno atteso, il laterale mancino Pervis Estupinan! Il nazionale ecuadoriano, in campo al posto di Bartesaghi che non è al meglio, riceve da Fofana che trova un bel corridoio sul lato sinistro dell'area.
Perso da Luis Henrique, il rossonero calcia forte sotto la traversa non lasciando scampo a Sommer! Qualche istante prima, erano stati i nerazzurri a sfiorare la rete, con Mkhitaryan murato da Maignan.
