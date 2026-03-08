Estupinan decide Milan-Inter: quando De Zerbi parlava di lui spostando lattine e bicchieri

Il derby di Milano viene deciso dal protagonista che proprio non ti aspettavi: la stracittadina della Madonnina vede trionfare il Milan e il gol dell'1-0 con cui si è poi conclusa la sempre sentita sfida ai cugini dell'Inter è arrivato dalla corsia di sinistra e dal mancino potente del laterale Pervis Estupinan.

Per molti era stato il vero acquisto sbagliato nel calciomercato estivo del Milan, e invece Estupinan potrebbe persino diventare l'eroe che ha cambiato volto alla stagione del Diavolo e al finale di questo campionato che ha riproposto i rossoneri nelle posizioni che più competono loro per storia e status. Per il momento, di certo, è l'eroe del derby di Milano.

Estupinan non è di certo un ragazzino, quello che in estate è arrivato al Milan è un giocatore che si era già formato e strutturato altrove. Un passaggio fondamentale per il nazionale ecuadoriano è stato il Brighton, in Premier League. E un allenatore che gli ha permesso di crescere, imporsi e diventare il giocatore che ha convinto il Milan a puntarci.

Il riferimento è a Roberto De Zerbi, suo tecnico ai tempi del Brighton e forse l'allenatore più importante nella carriera di Estupinan. In molti ricorderanno il video social pubblicato la scorsa estate sui social da Daniele Adani, con lo stesso De Zerbi (presente a pranzo con lui, assieme anche a Silvio Baldini, oggi CT dell'Italia Under 21) che raccontava l'unicità nei movimenti offensivi di Estupinan utilizzando bicchieri e lattine.