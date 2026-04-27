Milan, frattura dello zigomo sinistro per Modric: operazione nelle prossime ore
Infortunio di non lieve entità per Luka Modric, centrocampista del Milan e leader della squadra di Allegri. Questo il comunicato ufficiale della società rossonera: "Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione".
Il croato è stato costretto ad abbandonare il campo all’80’ dopo un duro scontro con Locatelli durante la sfida di ieri sera tra Milan e Juve. L'ex Real ha infatti avuto la peggio nell’impatto, rimediando un vistoso occhio nero che ha spinto Allegri alla sostituzione forzata: oggi le visite hanno svelato che oltre all'ematoma, era arrivata anche la frattura.
Nonostante l’infortunio, San Siro ha voluto rendere omaggio al campione con una calorosa standing ovation. A fare da cornice anche il coro della curva: “Oh mamma, ho visto Luka Modric!”.
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