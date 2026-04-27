Supercoppa Regionale Serie C: la prima partita sarà Arezzo-Vicenza. Riposa il Benevento

Come si legge sul sito ufficiale della Lega Pro, "nasce la Supercoppa Regionale Serie C: grazie alla partnership siglata lo scorso 24 novembre tra Serie C e Regionale di Trenitalia, società del Gruppo FS, prende vita il nuovo logo della competizione (CLICCA QUI per il regolamento completo).

Le vincenti dei tre gironi della Serie C Sky Wifi – Vicenza, Arezzo e Benevento – si affronteranno in un triangolare tra 2, 9 e 16 maggio, che si concluderà con la premiazione ufficiale della squadra meglio piazzata. Una bacheca, quella del club vittorioso, che si tingerà del verde di Regionale, simbolo di un approccio orientato alla sostenibilità e presente proprio sul trofeo con il nuovo logo.

La prima partita di Supercoppa Regionale Serie C sarà Arezzo-Vicenza. Si giocherà il 2 maggio alle ore 17:30 allo stadio “Città di Arezzo” in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Dal risultato di questa prima sfida saranno determinati gli accoppiamenti delle successive partite di finale".