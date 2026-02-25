D'Aversa: "Toro storia del calcio e d'Italia. Un'emozione sapere che ne faccio parte anche io"

Roberto D'Aversa è pronto ad iniziare la sua avventura al Torino. Il tecnico granata, che nella giornata di ieri è stato presentato alla stampa, avrà il compito di rialzare una squadra in difficoltà e che ha visto, con la sconfitta a Genova e la conseguente vittoria della Fiorentina, la zona retrocessione avvicinarsi di molto. Il mister però è carico per questo nuovo incarico e, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato:

"Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d'Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Torino. Forza Toro!".