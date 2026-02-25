D'Aversa: "Toro storia del calcio e d'Italia. Un'emozione sapere che ne faccio parte anche io"
TUTTO mercato WEB
Roberto D'Aversa è pronto ad iniziare la sua avventura al Torino. Il tecnico granata, che nella giornata di ieri è stato presentato alla stampa, avrà il compito di rialzare una squadra in difficoltà e che ha visto, con la sconfitta a Genova e la conseguente vittoria della Fiorentina, la zona retrocessione avvicinarsi di molto. Il mister però è carico per questo nuovo incarico e, attraverso il suo profilo Instagram ha commentato:
"Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d'Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Torino. Forza Toro!".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile