Sassuolo, Pinamonti: "Normale abbia in testa l'obiettivo azzurro. Grosso mi ha sempre difeso"

Nel corso dell'intervista concessa per l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti ha parlato anche della possibilità di vestire un giorno la maglia dell'Italia:

"È normale, ce l’ho in testa come obiettivo. Mi piace competere per un grande obiettivo. Voglio migliorarmi giorno per giorno per arrivarci". Il pensiero all'azzurro, come detto c'è ma nessun messaggio al commissario tecnico Gennaro Gattuso se non quello del lavoro quotidiano e del miglioramento giorno dopo giorno: "Cerco di allenarmi e giocare come se ogni partita fosse la più importante della mia carriera per arrivare all'azzurro. Più di migliorarmi non posso fare. Penso che sia realizzabile, non posso dire la tempistica".

Da un ex campione del mondo, Gattuso, ad un altro, Fabio Grosso. E proprio sull'attuale tecnico neroverdi che l'attaccante ha chiosato nella sua chiacchierata con il quotidiano sportivo: "Si è creato un ottimo rapporto fin dall’estate. Mi ha sempre parlato, mi ha dato consigli utili. Mi è vicino e per un giocatore vuol dire molto. Mi ha sempre difeso e l’ho ringraziato più volte. È importante avere il supporto dell’allenatore e dei compagni. Mi fa stare sereno, mi ha sostenuto continuamente magari anche per il lavoro che ho sempre fatto per la squadra".