Champions, la classifica dei guadagni dopo la League Phase: comanda l'Arsenal

La fase campionato della Champions League si è conclusa ieri sera, offrendo l’occasione di fare un primo bilancio, anche sotto il profilo economico. Al termine degli otto match disputati da ciascuna delle 36 squadre, è l'Arsenal a emergere con il bottino più ricco: i Gunners, primi in classifica, hanno già incassato quasi 60 milioni di euro grazie ai risultati ottenuti in campo.

Ricordiamo che questi importi non tengono conto del criterio che combina la quota di mercato del paese di appartenenza e il coefficiente individuale del club. In questa stagione, l’UEFA distribuirà circa 850 milioni di euro ai club attraverso questo sistema, pari a quasi un terzo dei 2,47 miliardi complessivi destinati alle squadre partecipanti.

Ogni squadra ha percepito 18,62 milioni di euro come premio di partecipazione, mentre ogni vittoria valeva 2,1 milioni e i pareggi 700.000 euro. Le quote non distribuite per i pareggi sono state poi riassegnate proporzionalmente in base alla classifica finale della fase a gironi. Per confronto, la scorsa stagione il PSG, vincitore della Champions, aveva incassato complessivamente 144,4 milioni di euro.

1 Arsenal: 59,74 milioni di euro

2 Bayern Monaco: 57,33

3 Liverpool: 54,92

4 Tottenham: 53,9

5 Barcellona: 52,89

6 Chelsea: 52,57

7 Sporting : 52,26

8 Manchester City: 51,94

9 Real Madrid: 37,93

10 Inter: 37,61

11 PSG: 36,6