Lazio, tra Ratkov, Guendouzi e la Fiorentina: un mercoledì da leoni

Un mercoledì ricco di appuntamenti per la Lazio, che accoglie quest'oggi a Roma il primo acquisto della stagione 2025/26. Dopo il blocco del mercato estivo, il primo colpo biancoceleste è Petar Ratkov, centravanti classe 2003 che raccoglierà l'eredità del Taty Castellanos. Ieri, mentre l'argentino faceva il suo esordio in Premier League nella sconfitta del West Ham, la Lazio ha raggiunto l'accordo con il Salisburgo per il serbo che arriva a Roma per 13 milioni bonus compresi. Ratkov arriverà oggi nella Capitale e si metterà a disposizione di Maurizio Sarri il prima possibile, con la speranza di poter essere convocato già per la sfida contro il Verona. Il serbo non sarà presente con la Fiorentina in quella che potrebbe essere l'ultima partita all'Olimpico di Matteo Guendouzi.

Lazio, cosa manca per la cessione di Guendouzi

Questione di dettagli, poi la Lazio potrà ufficializzare la seconda cessione di questa sessione di gennaio dopo l'addio di Castellanos. Matteo Guendouzi sta per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce in un'operazione che sfiora i 30 milioni di euro. Mancano gli ultimi accordi, con il club turco che potrebbe fare un ultimo rilancio rispetto ai 27 milioni bonus compresi offerti nelle ore scorse. La Lazio sperava di superare il muro dei trenta milioni, ma vista l'apertura del francese all'opzione turca potrebbe accontentarsi di una cifra leggermente inferiore. Da capire se Sarri deciderà di schierarlo da titolare questa sera all'Olimpico contro la Fiorentina nel suo 4-3-3 o se preferirà risparmiarlo e puntare su Vecino. L'altro dubbio di formazione riguarda il centravanti che prenderà il posto dello squalificato Noslin, con Pedro favorito su Cancellieri nel tridente completato da Zaccagni e Isaksen. Oltre all'olandese non ci sarà per squalifica anche Adam Marusic, il cui posto sarà preso da Lazzari nella linea a quattro composta da Gila, Romagnoli e Pellegrini davanti a Provedel. A centrocampo oltre al dubbio Guendouzi-Vecino spazio per l'ex Cataldi e Basic, prossimo alla firma sul rinnovo di contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2030.