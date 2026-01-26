Il Genoa su Amorim. Ma non è l'ex allenatore del Manchester United
TUTTO mercato WEB
Il Genoa su Amorim. Nessun pericolo per Daniele De Rossi, tecnico che da quando siede sulla panchina del Grifone sta facendo benissimo. Il riferimento non è infatti all'ex allenatore del Manchester United ma a un giovane centrocampista in forza all'Alverca.
Nessuna parentela con l'allenatore, anche perché il giocatore in questione non è nemmeno portoghese, bensì brasiliano. Alexandro Amorim de Freitas Filho è il suo nome per esteso ed è sbarcato in Europa la scorsa estate. In questa stagione ha già raccolto 21 presenze, segnando 2 reti. Presi i primi contatti, si attendono sviluppi.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile