Il Genoa su Amorim. Ma non è l'ex allenatore del Manchester United

Il Genoa su Amorim. Nessun pericolo per Daniele De Rossi, tecnico che da quando siede sulla panchina del Grifone sta facendo benissimo. Il riferimento non è infatti all'ex allenatore del Manchester United ma a un giovane centrocampista in forza all'Alverca.

Nessuna parentela con l'allenatore, anche perché il giocatore in questione non è nemmeno portoghese, bensì brasiliano. Alexandro Amorim de Freitas Filho è il suo nome per esteso ed è sbarcato in Europa la scorsa estate. In questa stagione ha già raccolto 21 presenze, segnando 2 reti. Presi i primi contatti, si attendono sviluppi.