Roma, Dybala può tornare in gruppo tra domani e dopodomani. Titolare con la Cremonese?

Repubblica di oggi fa il punto sulle condizioni di Paulo Dybala: nell’ultimo allenamento prima di Napoli-Roma, la Joya ha avvertito nuovamente dolore al ginocchio e si è reso indisponibile, una scelta che ha modificato i piani di Gian Piero Gasperini: niente convocazione. Lunedì l’ennesima risonanza stagionale non ha evidenziato alcun danno. Il ginocchio infortunato tre settimane fa contro il Milan è integro. Eppure il dolore persiste.

È una dinamica già vista: Dybala vive sulle sensazioni che gli trasmette il proprio corpo. Se si sente al cento per cento gioca, altrimenti preferisce fermarsi. Una gestione già sperimentata ai tempi di Mourinho, poi con De Rossi e Ranieri: lavoro personalizzato, minutaggio calibrato, sostituzioni programmate. Con Gasperini l’approccio è diverso. Se lo staff medico dà l’idoneità, Dybala gioca.

Quest’anno l’argentino ha saltato dieci partite per infortunio. Tra domani e dopodomani potrebbe rientrare in gruppo e, se le sensazioni rimanessero positive, candidarsi per una maglia da titolare contro la Cremonese domenica sera. Magari per un rodaggio in vista dell’appuntamento più importante, quello contro la Juventus tra due settimane.