"Juve al bacio". La Gazzetta dello Sport apre sulla vittoria bianconera in Coppa Italia

"Juve al bacio" è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per celebrare la vittoria dei bianconeri sull'Udinese nell'ottavo di finale di Coppa Italia. La squadra di Spalletti passa 2-0 all'Allianz Stadium grazie ad un'autorete e al calcio di rigore realizzato da Locatelli, entrato in campo nella ripresa per rimpiazzare l'infortunato Gatti. Oggi la Juventus conoscerà la prossima avversaria che uscirà fuori dallo scontro tra Atalanta e Genoa, ma in giornata sono in programma anche altri due ottavi di finale, ovvero Napoli-Cagliari e Inter-Venezia: "Conte rivoluziona il Napoli, l'Atalanta cerca conferme", si legge ancora a centro pagina.

Il taglio alto della rosea si concentra invece sugli attaccanti di Inter e Milan, Francesco Pio Esposito e Santiago Gimenez: "Inter, Esposito all'attacco. Contro il Venezia Chivu si affida a Pio. In porta c'è Martinez. Gimenez è in uscita. Deluso e con poco spazio: può andare via subito. Domani c'è la Lazio".

Di spalla viene esaltato il lavoro di Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini che dopo 13 giornate di campionato vantano le migliori difese della Serie A: "Maestri della difesa. Gasp e Fabregas bel gioco e pochi gol subiti. Roma e Como le meno battute".