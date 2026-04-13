Il Lecce cade ancora, crisi profonda di risultati e prestazioni

Il Lecce cade ancora ed esce sconfitto per 2-0 in trasferta sul campo del Bologna. Un ko pesante che pesa nella classifica e nel morale della squadra di Eusebio Di Francesco.

Involuzione

La squadra giallorossa ha dato seguito alla prestazione incolore dello scorso turno con l'Atalanta, mettendo in scena un'altra prova opaca. Svarioni difensivi e la ormai solita sterilità in fase offensiva hanno connotato la prova dei giallorossi, apparsi ancora una volta in evidente difficoltà. Pesano, in particolar modo, gli errori che hanno portato ai gol del Bologna e la difficoltà nel capitalizzare le (poche) azioni offensive create.

Risultati deludenti

I risultati dell'ultimo periodo adesso iniziano a pesare. Il Lecce ha incassato la quarta sconfitta consecutiva ed è rimasto fermo a quota 27 punti in classifica, appaiato alla Cremonese al terzultimo posto in classifica. Deludenti sono anche i numeri offensivi, che inchiodano l'attacco giallorosso. Sono adesso tre le partite consecutive senza andare a segno, non a caso i giallorossi sono il peggior attacco della serie A, con appena 21 gol segnati in 32 partite.

Impegni cruciali

Per il Lecce adesso inizia il periodo cruciale del campionato. Prima sarà la volta dello scontro casalingo contro la Fiorentina, poi la doppia trasferta contro Verona e Pisa. Tre partite che diranno tanto su quelle che potranno essere le chance di salvezza della squadra giallorossa, alla ricerca di un cambio di passo per rimettersi in carreggiata.