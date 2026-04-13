Sfatato il tabù Dall'Ara. Il Corriere di Bologna in prima pagina: "Finalmente a casa"
"Finalmente a casa". Titola così in prima pagina il Corriere di Bologna, che si concentra sulla vittoria ottenuta dai rossoblu nell'ultimo turno di campionato. Il Bologna infatti è riuscito a raccogliere il secondo successo consecutivo, passando per 2-0 contro il Lecce al Dall'Ara. Un vero e proprio tabù sfatato per la formazione di Vincenzo Italiano, che in casa non centrava il bottino pieno da quarantacinque giorni.
L'ultima vittoria casalinga infatti risaliva al 23 febbraio, quando il Bologna riuscì a battere 1-0 l'Udinese. Le reti di Freuler e Orsolini hanno lanciato i felsinei a quota 48, rinforzando l'ottavo posto della formazione emiliana. I rossoblu restano a -9 dalla zona europea ma anche a -5 dal settimo posto, che potrebbe anche garantire un posto per le prossime coppe europee. Una buona prova quella offerta contro i giallorossi, che arriva a pochi giorni da un altro match decisivo.
Il Bologna infatti tornerà a giocare giovedì prossimo, sfidando l'Aston Villa nel quarto di finale di ritorno di Europa League. Strada in salita per i rossoblu, che all'andata disputata al Dall'Ara hanno subito un pesante 1-3. Per superare il turno ed eliminare gli inglesi, gli emiliani dovranno imporsi con tre reti di scarto o vincere con due gol di differenza e giocarsi tutto ai rigori. Una qualificazione complicata ma il tecnico Vincenzo Italiano chiaramente non nasconde l'ambizione di volerci provare per andare in semifinale.
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