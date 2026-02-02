Il Lecce rischia di perdere Tete Morente: Rayo Vallecano ed Elche sull'esterno

Il mercato del Lecce è ormai chiuso da giorni per quanto riguarda le entrate, come testimoniano le parole del ds Trinchera, ma in uscita ci sono sempre delle trattative aperte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Rayo Vallecano e l'Elche ci stanno provando per Tete Morente. Da capire se a poche ore dal termine della sessione di trasferimenti invernale i salentini accetteranno l'idea di perdere un elemento nel reparto offensivo.

Il classe '96 vanta 140 presenze e 18 gol con l'Elche, 50 apparizioni e 3 reti con il Lecce, 40 gettoni e 3 centri con il Gimnastic, 29 partite e un gol con il Lugo, 23 sfide e una rete con l'Atletico Baleares e 16 match e 2 centri con il Malaga. Il suo contratto con i giallorossi terminerà il 30 giugno 2027, ovvero tra una stagione e mezza. La società sta riflettendo sul da farsi ed entro poche ore deciderà.