Un nuovo trequartista per il Torino: alla corte di Baroni arriva Keyon Ewurum
Rinforzo sulla trequarti per il Torino di Marco Baroni. È ufficiale l'arrivo a titolo temporaneo di Keyon Ewurum, classe 2007 che arriva dal Valletta, ovvero uno dei club più titolati di Malta. Prossimamente si valuterà anche il suo utilizzo.
