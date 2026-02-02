Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, saltato definitivamente Mateta. Quante ufficialità in Serie A: le top news delle 18
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Niccolò Righi
Oggi alle 18:00Serie A
Niccolò Righi

Matias Vecino è pronto a diventare un nuovo centrocampista del Celta Vigo. Alle 12.00 il centrocampista uruguaiano ha lasciato la Capitale per raggiungere la città galiziana e iniziare la sua nuova avventura in una squadra attualmente settimana ne LaLiga, in piena lotta per la qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione. Una volta arrivato in città Vecino si sottoporrà a visite mediche, l'ultimo passaggio prima della firma su un contratto che sarà valido fino al 30 giugno 2027. L'addio alla Lazio è infatti a titolo definitivo, è figlio della decisione della società biancoceleste di alleggerire ulteriormente il monte-ingaggi e quindi di lasciarlo andar via senza prendere in considerazione la possibilità di rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno.

L'Hellas Verona si rafforza in difesa, mettendo le mani su Andrias Edmundsson, difensore classe 2000 delle Isole Faroe. Si tratta del primo calciatore faroense che abbia mai giocato tra i professionisti nel nostro campionato e arriva a titolo definitivo dal Wisla Plock.

Juventus e Bologna hanno definito lo scambio di esterni destri. Emil Holm è un nuovo giocatore bianconero, con Joao Mario che fa il percorso inverso trasferendosi in rossoblù. Lo svedese arriva alla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Bologna accoglie il portoghese in prestito secco. Entrambe le operazioni sono state depositate in Lega in questi minuti.

Leo Messi torna a casa? Da molto tempo ci si chiede se l'asso argentino possa rientrare lì dove tutto è cominciato, al Newell's Old Boys. Il problema principale in questi anni è stato soprattutto quello legato alla sicurezza da garantire al giocatore ed alla sua famiglia, nella città di Rosario. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com però il nuovo presidente del club, Ignacio Boero, ha mosso passi decisivi per il suo arrivo. Il Newell's ha infatti raggiunto un principio d'accordo con Messi per il suo ritorno a partire dal 2027. Si tratterebbe di un prestito di sei mesi, con successivo rientro all'Inter Miami, con cui ha un contratto fino al 2028. Messi giocherebbe dunque per il Newell's solamente da gennaio 2027 a giugno 2027, per poi tornare in MLS. L'aspetto più rilevante è rappresentato dal fatto che Boero ha presentato al Governatore di Santa Fe, Maximiliano Pullaro, i negoziati portati avanti con Messi e il suo entourage, per parlare con lui del piano da attuare per assicurare alla Pulga un adeguato livello di tranquillità. La dirigenza della Lepre è fiduciosa di poter riaccogliere Messi e dargli la numero 10. All'orizzonte per Messi dunque c'è dapprima un Mondiale da difendere la prossima estate con la sua Argentina, poi il possibile abbraccio con la sua gente. A Rosario incrociano le dita, ma sono fiduciosi che tutto possa essere portato a termine. Come sempre, l'ultima parola spetterà a Leo Messi.

Jean-Philippe Mateta non diventerà un giocatore del Milan. La notizia è di pochi minuti fa e la motivazione è dovuta allo stato fisico dell'attaccante francese, con il club rossonero che dopo i test medici svolti a più riprese tra ieri e oggi ha deciso di interrompere la trattativa e non portare avanti l'operazione. Da capire a questo punto se il club di via Aldo Rossi proverà in extremis a prendere un altro attaccante oppure restare così, visto anche che manca pochissimo alla fine del calciomercato invernale. Oltre a questo resta adesso da capire anche la posizione della Juventus, che potrebbe tornare alla carica con il Crystal Palace.

Ci siamo per il trasferimento di Sebastiano Luperto dal Cagliari alla Cremonese. Le due società stanno infatti definendo gli ultimi dettagli della trattativa che porterà il difensore alla corte di mister Davide Nicola. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, l'operazione si concluderà a titolo definitivo, con la Cremonese che verserà nelle casse del Cagliari un assegno da 5 milioni di euro.

Salvo clamorosi colpi di scena di queste ultime ore di mercato, il futuro di Niccolò Fortini continuerà ad essere con la Fiorentina. Nonostante la Roma segua da tempo il calciatore ha scelto di non rilanciare dopo aver messo sul piatto una proposta - rifiutata - da 11 milioni di euro per l'esterno classe 2006. Troppi per il club giallorosso i 15 milioni richiesti dalla società toscana per liberare il proprio canterano. Adesso la Fiorentina potrebbe decidere di mettersi ad un tavolo e discutere il rinnovo di Fortini, il cui contratto scadrà nel giugno del 2027.

Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Daniele Rugani è un nuovo giocatore della Fiorentina. Come fa sapere il sito ufficiale della Serie A, è stato depositato in Lega il contratto del difensore classe '94 che passa dalla Juventus ai viola. Per lui il club toscano ha sborsato 500mila euro di prestito oneroso, a cui si dovranno aggiungere 2 milioni di diritto di riscatto che diventerà obbligo qualora la squadra di Paolo Vanoli riuscirà a raggiungere la salvezza. Il giocatore questa mattina ha svolto le visite mediche con la nuova squadra, adesso sono attese anche le ufficialità del club viola e di quello bianconero.

Era ormai nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata solo pochi minuti fa. L'Hellas Verona ha riscattato dal Southampton Armel Bella-Kotchap, facendogli così firmare un contratto per altri 4 anni e mezzo. In carriera vanta 74 presenze e un gol con il Bochum, 31 partite con il Southampton, 15 match con l'Hellas Verona e 6 sfide con il PSV. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Germania.

Bryan Zaragoza è un nuovo calciatore della Roma. Il laterale spagnolo arriva in prestito dal Bayern Monaco, come si apprende dal sito della Lega Serie A, dove i giallorossi hanno appena depositato il suo contratto. Il 24enne è reduce dal prestito al Celta Vigo, che l'ha visto collezionare 26 presenze con due reti e quattro assist nella prima parte della stagione

