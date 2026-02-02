Ufficiale
Venezia, il centrocampista Dabo parte subito: il classe 2004 in prestito al Venezia
Il Venezia FC rende noto di aver raggiunto l’accordo con il Pescara 1936 per il trasferimento a titolo temporaneo di Mouhamed Lamine Fanne Dabo fino alla conclusione della stagione sportiva 25/26.
Il centrocampista nato nel 2004 continuerà il proprio percorso di sviluppo indossando la maglia del club abruzzese, dove avrà l’opportunità di accumulare ulteriore esperienza.
In bocca al lupo, Lamine.
