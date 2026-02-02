Napoli, vicinissimo un colpo in prospettiva: sta per firmare il 2008 Milton Pereyra

Blitz del Napoli per il talento classe 2008 Milton Pereyra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore di proprietà del Boca Juniors sta per firmare con il club partenopeo in questi minuti e infatti è già in Italia. Si tratta di un colpo in prospettiva, che si metterà da subito a disposizione della società, con Antonio Conte che avrà il compito di valutarlo e poi, eventualmente, concedergli spazio.