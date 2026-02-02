Ufficiale Padova, preso il giovane Marcolini: il centrocampista resta in prestito al Trapani

Il Padova ha acquistato dal Trapani il giocane centrocampista Diego Marcolini. Il classe 2005 ha firmato fino al 2029 e resta in prestito al Trapani fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato del club biancoscudato:

Formalizzato il trasferimento dall’FC Trapani 1905 del centrocampista classe 2005 Diego Marcolini. Il giocatore ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2029. Contestualmente Marcolini viene trasferito a titolo temporaneo al Trapani fino al 30 giugno 2026.

Diego Marcolini, figlio dell’ex biancoscudato Michele Marcolini, nasce a Santeramo in Colle (Bari) il 19 gennaio 2005 ed è un centrocampista che in carriera ha vestito le maglie di Chievo, Spal, Cagliari e Trapani.