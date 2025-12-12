Il Lecce si porta meritatamente in vantaggio contro il Pisa: primo gol in Serie A per Stulic
TUTTO mercato WEB
A metà secondo tempo il Lecce trova il meritato vantaggio nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A contro il Pisa. E lo fa con la prima rete nel nostro campionato di Nikola Stulic.
Azione confezionata da parte dei due nuovi entrati, con Banda che lascia sul posto Caracciolo sfornando un gran cross per Stulic. Il centravanti brucia sul tempo Albiol e porta meritatamente in vantaggio i giallorossi. Tutto nasce da un ottimo anticipo di Gabriel su Meister.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile