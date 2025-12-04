Theo Hernandez, solo 25 milioni per uno dei migliori del ruolo. Già 5 gol in Arabia

L'Atletico Madrid non ha alzato la sua proposta oltre i 18 milioni di euro. Così Theo Hernandez non è andato in Spagna, ma ha preso la via per l'Arabia Saudita, con uno stipendio maggiore anche se forse sperando in un rilancio da parte dei Colchoneros che, alla fine, non è avvenuto. Ha deciso di prenderlo, dopo anni da avversario, Simone Inzaghi.

Il punto di partenza

Dopo un anno più che discreto alla Real Sociedad - ed essere cresciuto nel Real Madrid - è stato direttamente Paolo Maldini a decidere di puntare su di lui, per una cifra del resto non bassa per chi aveva solamente 22 anni. Venti milioni di euro, nel 2019, erano diversi da quelli attuali. In rossonero è cresciuto tantissimo, fino a diventare uno dei migliori esterni del suo ruolo, andando a segno anche 34 volte seppur da difensore di corsia sinistra.

La cessione

L'Al Hilal ha deciso di offrire 25 milioni di euro, a un anno dalla scadenza contrattuale. Una situazione che probabilmente si è incancrenita nel corso delle stagioni, dopo che il francese aveva chiesto un aumento senza però ricevere soddisfazione. A quel punto serviva una decisione forte: o lasciarlo fino alla fine dell'annata, oppure accettare e scegliere per una plusvalenza.

Gli scenari di mercato

Non ce ne sono, perché all'Al Hilal ha già segnato cinque reti ed è parte integrante del club. Impossibile, almeno per il prossimo anno, pensare a qualcosa di diverso che non sia il suo futuro in Arabia.