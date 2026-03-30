Il Milan crede nello scudetto: Modric tra i più convinti di poter rimontare l'Inter e vincere il titolo

Luka Modric non ha perso di vista l’obiettivo. Quando ha scelto il Milan lo ha fatto con un’idea chiara: continuare a vincere e arricchire ulteriormente una carriera già straordinaria. Anche oggi, nonostante un calendario complesso e il distacco dall’Inter capolista, il centrocampista croato - scrive MilanNews - resta tra i più convinti nello spogliatoio rossonero che la rimonta scudetto sia ancora possibile.

Prima di tornare a concentrarsi sul Milan, però, Modric è atteso da un impegno importante con la sua Nazionale. Nella notte di martedì sarà protagonista nella sfida contro il Brasile, un match dal grande fascino anche per la presenza in panchina di Carlo Ancelotti, figura molto legata al centrocampista. Secondo i piani concordati con il commissario tecnico, Modric resterà in campo circa un’ora, così da gestire al meglio le energie senza rinunciare a uno spettacolo atteso anche dal pubblico americano.

Concluso l’impegno internazionale, il croato rientrerà a Milano nella giornata di giovedì, dove inizierà la preparazione verso un finale di stagione intenso. All’orizzonte c’è la trasferta di Napoli, una tappa fondamentale per le ambizioni rossonere. Modric conosce bene lo stadio Maradona, dove in passato ha già ottenuto risultati positivi in Champions League. Un precedente che il Milan spera possa ripetersi, per alimentare un sogno scudetto che, almeno per ora, resta ancora vivo.