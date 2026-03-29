Milan, tutti pazzi per Modric: ambiente unito per convincerlo a restare un altro anno

La famiglia Milan vuole che Luka Modric resti per un'altra stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, compagni di squadra, allenatore e dirigenti stanno lavorando per convincere il centrocampista croato a prolungare il contratto fino a giugno 2027. L’opzione di rinnovo è già presente nell’accordo stipulato nella scorsa estate, ma l’ultima parola spetta al diretto interessato. Dovrà quindi essere l'ex Real Madrid a dire se vuole continuare o meno a Milano e, al momento, ci sono buone possibilità che la risposta sia positiva.

Modric al Milan si sta trovando alla grande, vivendo una sorta di seconda giovinezza. Quella in rossonero è un'esperienza che prima o poi voleva fare nel corso della sua carriera e, nel giro di poco tempo dal suo arrivo, è diventato il leader tecnico della squadra nonché una delle poche certezze del gruppo guidato da Massimiliano Allegri.

Nonostante le sensazioni siano - come già detto - positive per una sua permanenza in Italia, il suo futuro non è ancora definito. Dalla Spagna, per esempio, rimbalza la voce di un possibile ritiro a fine campionato. Ci sarebbe anche la tentazione di giocare in Croazia con la maglia della Dinamo Zagabria, grazie al rapporto d’amicizia con il presidente Zvonimir Boban. In ogni caso, la scelta sarà molto personale e inciderà anche la sua famiglia.

Il Milan, comunque, le sta provando tutte per farlo rimanere. Nei giorni scorsi c’è stato anche una cena con il ds Tare in cui si è parlato anche del futuro. Il centrocampista darà la risposta definitiva tra qualche settimana, prima della fine del campionato, ma crescono le sensazioni positive. Una carta in più per il club rossonero potrebbe coincidere con la qualificazione in Champions, consentendo a Modric di giocare per l'ultima volta la competizione che lo ha visto per anni tra i grandi protagonisti.