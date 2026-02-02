Acquisto Mateta: arriva o no? Cosa succede, i dubbi del Milan, la decisione finale

Non doveva arrivare nessuno, si dovevano vivere serenamente gli ultimi giorni di mercato e oggi si sarebbe dovuto parlare solo di Bologna-Milan, sfida delicatissima per i rossoneri in programma domani alle 20:45 al "Dall'Ara" con le rivali Inter (capolista), Napoli e Juventus che hanno già giocato e vinto e si sono rifatte sotto. E, invece, molti degli occhi sono puntati su Parigi, dove si svolgerà un supplemento di visite mediche per Jean-Philippe Mateta.

I fatti

Saranno da verificare con più attenzione le condizioni delle ginocchia del francese: il consulto medico è previsto a Parigi. Dopo gli accertamenti i rossoneri decideranno se dare il via libera o meno all'operazione. Il Crystal Palace aspetta e ha messo in stanby il trasferimento di Jørgen Strand Larsen. Il giocatore francese non ha avuto grossi infortuni in carriera, se non una lacerazione del menisco che risale al mese di luglio 2019, quando ancora giocava nel Mainz in Bundesliga sei anni e mezzo fa. Dopo di quello l'unico altro stop degno di nota è stato un brutto infortunio al volto, in seguito a uno scontro durissimo contro un portiere avversario che lo costrinse a indossare una maschera protettiva per diverso tempo. Dal suo arrivo al Crystal Palace, dopo l'infortunio al menisco, al netto dell'infortunio alla testa, Mateta ha giocato 186 partite realizzando 56 gol in cinque stagioni in Inghilterra. È pur vero che, recentemente, va detto per onor di cronaca, il francese ha accusato un fastidio alle ginocchia, come riportato il 18 dicembre da The Standard che, addirittura, parla di come l'attaccante e il Palace stessero valutando un'operazione chirurgica.

Conclusione

Tutte le valutazioni saranno fatte oggi: se il medico del Milan darà l'ok, i rossoneri pagheranno 33 milioni e porteranno Mateta a Milano. Altrimenti, ci toccherà parlare per tante altre settimane di chi potrà essere il nuovo attaccante del Milan.