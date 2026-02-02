Milan, Allegri: "Di Mateta non parlo, è un calciatore di un'altra squadra"
Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della sfida di campionato col Bologna, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato brevemente anche di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace che la società rossonera sta valutando in queste ultime ore di mercato:
Com'è il bollettino odierno? Nella lista può rientrare anche Mateta?
"Mateta non lo metto nel bollettino per un semplice fatto: come ho sempre fatto, io parlo solo di giocatori tesserati del Milan, anche per rispetto perché non è giusto parlare di calciatori di altre squadre".
