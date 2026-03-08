Il Milan torna a vincere 2 derby su 2 in campionato: l'ultimo a riuscirci era stato... Allegri

Il Milan è tornato a essere la bestia nera dell'Inter. La squadra rossonera ha vinto 1-0 anche il derby di ritorno, così come successo all'andata, e per la prima volta dal 2010-2011 è riuscito a totalizzare 6 punti su 6 disponibili in Serie A, tra l'altro senza subire gol: il comune denominatore tra le due stagioni è... Massimiliano Allegri. Serviva il tecnico toscano per far sì che il Diavolo esorcizzasse questo incantesimo.

Troppo contratta la squadra di Cristian Chivu, che è ricaduta negli errori del recente passato. Stupisce come i nerazzurri, che hanno dominato fino a questo momento il campionato, non riescano a giocare gli scontri diretti con la sicurezza che invece mostrano contro le piccole. Adesso mancano 10 giornate al termine della Serie A e l'esito è davvero molto incerto.