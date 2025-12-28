In attesa del mercato, Dragusin torna in campo torna in campo dopo 11 mesi

"Bentornato Dragu": così il Totttenham ha accolto il rientro in campo dopo 11 mesi di Radu Dragusin. L'ex difensore di Juventus e Genoa è entrato all'86' della sfida vinta dagli Spurs contro il Crystal Palace in trasferta, rilevando Archie Gray.

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come il suo futuro sia sempre di più vicino all'Italia, con diversi club di Serie A che potrebbero farci più di un pensiero, a partire da Roma e Napoli (leggi qui tutti i dettagli).

Una versione poi confermata dallo stesso agente del giocatore, Florin Manea, che intervistato da Digisport.ro ha dichiarato: "CI sono voci sul suo futuro, le valutiamo. Non abbiamo ancora preso alcuna decisione, ma vedremo. Se il numero di partite non sarà quello che desideriamo, allora prenderemo in considerazione anche l'opzione di lasciare il Tottenham. La posizione del club è che non vuole venderlo, ma io ci penserò. Parlerò con lui e vedremo che decisione prendere.

Non so, Fabio Paratici sta per trasferirsi alla Fiorentina. Per ora sono solo speculazioni, non mi ha chiamato nessuno. È una situazione in bilico. Offerte potrebbero arrivare, l’interesse c’è. Anche dall’Inghilterra, ma da un club più piccolo, mentre l’Italia sarebbe l’opzione migliore, perché potresti andare in una grande squadra. Non ho parlato con Chivu, l’ho solo chiamato per fargli i complimenti. So che in estate l’Inter cercherà un difensore centrale. Se decidiamo di farlo giocare di più fino all’estate, lo comunicheremo e magari Chivu mi chiamerà.

Ha ancora 4 anni e mezzo di contratto con il Tottenham, ma il problema è che l’infortunio lo ha tenuto fuori per 11 mesi e non possiamo aspettarne altri 7. Dobbiamo trovare una soluzione per farlo giocare di più fino all’estate. Lui è deciso al 100% a giocare. Ora dobbiamo riflettere fino a gennaio".