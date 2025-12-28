Muharemovic riagguanta il Bologna: Pareggio del Sassuolo al Dall'Ara: 1-1 al 63'
Secondo gol stagionale per il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic e neroverdi che trovano il pareggio al Dall'Ara contro il Bologna al 63'. Calcio d'angolo dalla sinistra e colpo di testa a centro area del centrale difensivo ex Juventus che ha sfruttato al massimo una sciagurata uscita a vuoto di Ravaglia che non ha trovato il pallone ed è stato anticipato dal giocatore neroverde. 1-1 dunque a meno di mezz'ora dalla fine della partita.
