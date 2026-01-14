Pogba, 30 minuti in campo, 138 giorni infortunato. Il Monaco pensa all'addio un anno prima

No, il ritorno in campo di Paul Pogba non sta andando come previsto. Un mese dopo l’infortunio al polpaccio sinistro, Paul Pogba non ha ancora ripreso ad allenarsi con il gruppo e il suo ritorno in campo sembra sempre più lontano. Dopo due anni di sospensione per doping, in estate l'ex Juventus ha firmato con il Monaco per il rilancio in grande stile in Ligue 1, ma le cose stanno andando diversamente.

In totale fino a qui sono appena 30 i minuti giocati in sei mesi, distribuiti su tre spezzoni finali di gare in Ligue 1. Al momento sono addirittura 138 i giorni trascorsi in infermeria, serie in corso. .

Intervenuto in conferenza stampa il direttore generale del club, Thiago Scuro, non ha escluso che a fine anno possa arrivare una soluzione anticipata per l'addio del centrocampista. "Il rapporto tra l'AS Monaco e Paul è molto onesto" - ha detto - ". Abbiamo sempre due possibilità. La prima è che la cosa funzioni e che possa avere presto un'influenza sul campo. Se non funziona, le due parti potranno sedersi e avere una discussione per sapere dove andare. Ma non è il momento di avere questa discussione. Ci impegniamo a trovare una soluzione e riportarlo sul campo".