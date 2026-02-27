Il Mondiale del 2026 in esclusiva su DAZN. C'è l'annuncio della piattaforma
Dopo le voci delle scorse ore, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Con una nota la piattaforma DAZN ha infatti confermato l'accordo con la FIFA per quel che riguarda il prossimo Mondiale che si giocherà in estate.
"Tutto il Mondiale 2026 da vivere solo su DAZN. Ogni gol, ogni emozione, ogni partita della FIFA WPRLD CUP sulla nostra app dall'11 giugno", spiega DAZN. Il tutto, ovviamente, con la speranza che anche l'Italia possa partecipare. In questo senso, occhi puntati sulla semifinale playoff che gli azzurri di Gattuso giocheranno il prossimo 26 marzo contro l'Irlanda del Nord.
Esclusiva TMWColosso Bayern, ma l'Atalanta è temuta in Germania: "Il 4-1 al Dortmund un bell'avvertimento"
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso dell'Inter capolista e un progetto che verrà rifondato: per i conti è un disastro senza Champions. Tutti i big alla porta e una rivoluzione che la scorsa estate è stata solo rimandata
Como, Fabregas: "Morata si sente troppo responsabile. Nico Paz? Da un anno cresciuto difensivamente"
