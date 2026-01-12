TMW Il motivo della rottura tra l'OM e Robinio Vaz, la Roma vuole chiudere in queste ore

Robinio Vaz è il calciatore su cui la Roma ha deciso di puntare per l'attacco dopo il cambio di rotta del Manchester United circa la cessione di Joshua Zirkzee. Diciannove anni da compiere tra meno di un mese, il calciatore francese classe 2007 potrebbe diventare il primo acquisto della società capitolina in questo mese di gennaio visto che Giacomo Raspadori continua a prendere tempo. Continua a darsi una chance all'Atletico Madrid e ad aspettare quel Napoli che però prima deve cedere Lorenzo Lucca. "Non so nulla di Vaz. So che ci sono club interessati e problemi con il suo contratto", ha detto quest'oggi in conferenza stampa il manager dell'OM Roberto De Zerbi. Ma a quali problemi si riferisce?

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, la rottura tra l'Olympique Marsiglia e Robinio Vaz è figlia della trattativa che non è andata a buon fine per il rinnovo del contratto. Sbarcato nel settore giovanile dell'OM nell'estate 2024 con un contratto da circa 100mila euro lordi, il giovane attaccante che quest'anno gioca stabilmente in prima squadra ha rifiutato la proposta di sei volte superiore per siglare un nuovo accordo: per blindarlo, il Marsiglia aveva messo sul piatto un contratto da 600mila euro lordi l'anno. Un'offerta ritenuta troppo bassa dal calciatore che a quel punto ha cominciato a guardarsi intorno. Ad aprire alla Roma che ora è pronta ad approfittarne.

La società capitolina sta chiudendo l'accordo con l'OM sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto da esercitare nel prossimo esercizio, quindi dopo il 30 giugno 2026. Una operazione da 25 milioni di euro bonus compresi che di fatto rappresenta un principio d'accordo su cui in queste ore stanno lavorando le due società per limare gli ultimi dettagli.