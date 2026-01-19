Il Napoli ha steccato due dei tre più importanti investimenti estivi e ora deve rimediare

Questione di feeling. Di caratteri e compatibilità. Lorenzo Lucca e Noa Lang in queste ore si ritrovano entrambi a un passo dalla cessione. Una sessione di calciomercato dopo il loro acquisto, il Napoli è pronto a dare via entrambi. Per il centravanti di Moncalieri è stato raggiunto un accordo col Nottingham Forest, si aspetta che il giocatore sciolga definitivamente le riserve sulla nuova destinazione. Per il laterale offensivo olandese c'è invece l'accordo col Galatasaray, club che dopo Victor Osimhen ha avanzato una proposta ufficiale per acquistare un altro calciatore dal Napoli.

In entrambi i casi la società partenopea ha trovato un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Tre-quattro milioni di euro subito a disposizione (oltre che due ingaggi in meno) per sbloccare un calciomercato che obbligatoriamente deve essere a costo zero. Un campagna acquisti che impone innesti immediati dopo le ultime dichiarazioni del vice di Antonio Conte: "Pensate di fare delle uscite per delle entrate nei reparti più corti? Assolutamente sì. Se certi giocatori non vengono utilizzati è perché abbiamo bisogno di caratteristiche diverse. Abbiamo bisogno di sostituzioni, di cambi. Altrimenti dobbiamo andare a pescare nella Primavera. Numericamente siamo giusti in difesa, a centrocampo e in attacco numericamente non stiamo cambiando molto", ha detto Cristian Stellini dopo la vittoria di misura contro il Sassuolo.

Parole pesantissime, dichiarazioni che hanno avuto come conseguenza l'accelerata sul mercato in uscita. Il via libera agli addii di Lorenzo Lucca e Noa Lang, due dei tre più importanti investimenti estivi. Già, perché il Napoli che in estate ha messo in piedi una campagna trasferimenti molto massiccia (sia in entrata che in uscita...) sta per salutare due degli acquisti copertina della scorsa campagna trasferimenti.

Lucca coi suoi nove milioni di euro più 26 di obbligo di riscatto e ulteriori cinque di bonus è stato l'acquisto più costoso dalla scorsa estate. Al terzo posto, dopo Sam Beukema, c'è Noa Lang che è arrivato dal PSV Eindhoven per 25 milioni più due di bonus. "Gennaio è sempre rischioso, l’anno scorso abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l’abbiamo ancora sostituito all’altezza", disse Manna sull'addio di Kvaratskhelia e l'arrivo di Lang nell'ultima intervista del 2025. Tre settimane più tardi il Napoli è pronto a rimediare. A rimescolare le carte, nuovamente.